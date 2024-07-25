Семак высказался о состоянии Клаудиньо, Родригао и Ахметова перед игрой с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии игроков перед матчем 2-го тура РПЛ с «Рубином».

– Все ли футболисты смогут сыграть в Казани? В частности, каково состояние Клаудиньо?

– Клаудиньо и Родригао начинают работу в общей группе, посмотрим на их состояние, насколько они будут готовы. Точно не сможет принять участие Ильзат Ахметов, который продолжает восстановление. Мы надеемся, что на следующей неделе, хотя бы фрагментарно, он уже начнет работать с командой.