Роналду и Джорджина показали видео из сауны

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес опубликовали видео с тренировки в сауне.

Португалец и его возлюбленная опубликовали видео, в котором они занимаются совместной растяжкой. Ролик набрал уже больше 5 миллионов лайков.