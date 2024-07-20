Роналду и Джорджина показали видео из сауны

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес опубликовали видео с тренировки в сауне.
Португалец и его возлюбленная опубликовали видео, в котором они занимаются совместной растяжкой. Ролик набрал уже больше 5 миллионов лайков.
- В завершившемся сезоне Криштиану Роналду поучаствовал в 45 играх за «Аль-Наср». В них звездному страйкеру удалось записать в актив 44 гола и 13 ассистов.
- Саудовский гранд занял 2-ю строчку в местном первенстве, заработав 82 очка.
- При этом Роналду не сумел проявиться себя на Евро-2024. У форварда 0 голов в 5 поединках континентального первенства в Германии.
Источник: соцсети Криштиану Роналду