Мората стал игроком «Милана»

«Милан» объявил о переходе из «Атлетико» нападающего Альваро Мораты. 31-летний форвард подписал с «россонери» контракт до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год. Испанец будет выступать в «Милане» под номером 7.

В прошлом сезоне 31-летний Мората провел за «Атлетико» 48 матчей, забил 21 гол, отдал 5 передач. На Евро-2024 он сыграл за Испанию в 7 встречах, отметился 1 забитым мячом и 1 передачей.

По данным Transfermarkt, трансфер обошелся «Милану» в 13 миллионов евро.