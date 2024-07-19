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Мората стал игроком «Милана»

19 июля 2024, 14:29
2

«Милан» объявил о переходе из «Атлетико» нападающего Альваро Мораты. 31-летний форвард подписал с «россонери» контракт до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год. Испанец будет выступать в «Милане» под номером 7.

  • В прошлом сезоне 31-летний Мората провел за «Атлетико» 48 матчей, забил 21 гол, отдал 5 передач. На Евро-2024 он сыграл за Испанию в 7 встречах, отметился 1 забитым мячом и 1 передачей.
  • По данным Transfermarkt, трансфер обошелся «Милану» в 13 миллионов евро.

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Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Атлетико Мората Альваро
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1721391031
Круговорот Мораты в природе,сколько он уже раз съездил из Ла Лиги в Серию А и обратно. В любом случае удачи и поменьше промахов!
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FCSpartakM
1721391436
Удивительный персонаж, который играет исключительно в топ -клубах, доигрался до кэпа сборной при живом Карвахале и Родри, и одновременно быть посредственным футболистом, относительно вышесказанного.
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