Семак прокомментировал скандальное поведение Клаудиньо в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поведение полузащитника Клаудиньо в суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2).

Бразилец после замены отмахнулся от Семака.

«Вы немножко градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, Клаудиньо расстроился, что его заменили, ему хочется играть. Но он руку пожал, нет никаких проблем. Сейчас он веселый.

Это нормально, что игрок переживает. Для нас Клаудиньо и Вендел – системообразующие игроки. И Клаудиньо не все время тренировался, и Вендел подвержен травмам. По возможности попытались их сохранить», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Клаудиньо вскоре должен уйти во «Фламенго».

Игрок в команде с 2021 года.

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