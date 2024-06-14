Саудовский «Аль-Ахли» поспорит с европейскими клубами за Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в межсезонье в «Аль-Ахли» из Джидды. По данным The Guardian, саудовский клуб лидирует в борьбе за форварда.
Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте планирует расстаться с 25-летним игроком сборной Нигерии, чьи отступные составляют 120 миллионов евро.
Футболист также интересен «ПСЖ», «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- В минувшем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 17 голов, отдал 4 передачи.
- Он выступает за неаполитанцев с 2020 года.