Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Саудовский «Аль-Ахли» поспорит с европейскими клубами за Осимхена

    Саудовский «Аль-Ахли» поспорит с европейскими клубами за Осимхена

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в межсезонье в «Аль-Ахли» из Джидды. По данным The Guardian, саудовский клуб лидирует в борьбе за форварда.

    Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте планирует расстаться с 25-летним игроком сборной Нигерии, чьи отступные составляют 120 миллионов евро.

    Футболист также интересен «ПСЖ», «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    • В минувшем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 17 голов, отдал 4 передачи.
    • Он выступает за неаполитанцев с 2020 года.

    Новости по теме
    Известен следующий клуб Начо
    Джорджина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике 3
    Экс-капитан «Реала» стал спортивным директором «Аль-Насра»
    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+