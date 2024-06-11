Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Товарищеские матчи. Беларусь крупно проиграла Израилю, Украина разгромила Молдавию, Казахстан проиграл Азербайджану

    Товарищеские матчи. Беларусь крупно проиграла Израилю, Украина разгромила Молдавию, Казахстан проиграл Азербайджану

    Во вторник, 11 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием сборных из стран постсоветского пространства.

    Азербайджан дома одержал волевую победу над Казахстаном, Украина забила четыре безответных гола в ворота Молдавии, Беларусь потерпела сокрушительное поражение от Израиля.

    Товарищеские матчи

    Азербайджан – Казахстан – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Вороговский, 2; 0:2 – Самородов, 28; 1:2 – Эмрели, 42; 2:2 – Махмудов (с пенальти), 51; 3:2 – Байрамов, 73.

    Молдавия – Украина – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Яремчук, 2; 0:2 – Цыганков, 43; 0:3 – Довбик, 49; 0:4 – Судаков, 54.

    Беларусь – Израиль – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Меламед, 6; 0:2 – Сафури, 18; 0:3 – Шломо, 36; 0:4 – Кнаан, 82.

    Удаление: Волков, 65 – нет.

    Новости по теме
    Капитан сборной Украины бросил мяч в защитника «Спартака» 3
    Молдавия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2024
    Бышовец назвал главного фаворита Евро-2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2024 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA №1
    1718130642
    Зачем Вы пишите об Украине?Забудьте об этой стране!
    Ответить
    TIMOTHY
    1718132152
    Черчес снова проиграл
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+