Товарищеские матчи. Беларусь крупно проиграла Израилю, Украина разгромила Молдавию, Казахстан проиграл Азербайджану

Во вторник, 11 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием сборных из стран постсоветского пространства.

Азербайджан дома одержал волевую победу над Казахстаном, Украина забила четыре безответных гола в ворота Молдавии, Беларусь потерпела сокрушительное поражение от Израиля.

Товарищеские матчи

Азербайджан – Казахстан – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Вороговский, 2; 0:2 – Самородов, 28; 1:2 – Эмрели, 42; 2:2 – Махмудов (с пенальти), 51; 3:2 – Байрамов, 73.

Молдавия – Украина – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Яремчук, 2; 0:2 – Цыганков, 43; 0:3 – Довбик, 49; 0:4 – Судаков, 54.

Беларусь – Израиль – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Меламед, 6; 0:2 – Сафури, 18; 0:3 – Шломо, 36; 0:4 – Кнаан, 82.

Удаление: Волков, 65 – нет.