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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Украина
Молдова - Украина: обзор матча 11 июня 2024
Молдова
11.06.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Украина
2'
Р. Яремчук
43'
В. Цыганков
49'
А. Довбик
54'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Молдова - Украина
84'
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
В. Богачук
️️️️
В. Раца
78'
78'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Н. Шапаренко
73'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
68'
Замена
А. Зубков
️️️️
М. Мудрик
68'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Цыганков
68'
Замена
В. Бражко
️️️️
Т. Степаненко
Замена
В. Мудрак
️️️️
В. Посмак
60'
Замена
Н. Клещенко
️️️️
Й. Николаеску
60'
54'
ГОЛ! 0:4!
Г. Судаков
Пас отдал
А. Довбик
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Довбик
Пас отдал
Г. Судаков
Замена
М. Каймаков
️️️️
В. Дамашкан
46'
Замена
В. Постолачи
️️️️
А. Ионицэ
46'
Замена
В. Стина
️️️️
Н. Моцпан
46'
46'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Цыганков
Пас отдал
Г. Судаков
30'
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Миколенко
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
Н. Матвиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
17
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Райлеан
14
Крачун
4
Бабогло
5
Посмак
2
Рябчук
22
Раца
7
Ионицэ
7
Моцпан
10
Дамашкан
9
Николаеску
4-1-1-3-1
1
Лунин
2
Конопля
22
Матвиенко
13
Забарный
16
Миколенко
6
Степаненко
10
Шапаренко
15
Цыганков
8
Судаков
7
Мудрик
9
Яремчук
5
Посмак
15
Мудрак
15
Мудрак
5
Посмак
10
Дамашкан
11
Каймаков
11
Каймаков
10
Дамашкан
22
Раца
8
Богачук
8
Богачук
22
Раца
9
Николаеску
20
Клещенко
20
Клещенко
9
Николаеску
7
Моцпан
11
Стина
11
Стина
7
Моцпан
7
Ионицэ
17
Постолачи
17
Постолачи
7
Ионицэ
16
Миколенко
17
Зинченко
17
Зинченко
16
Миколенко
6
Степаненко
6
Бражко
6
Бражко
6
Степаненко
10
Шапаренко
8
Малиновский
8
Малиновский
10
Шапаренко
15
Цыганков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
7
Мудрик
20
Зубков
20
Зубков
7
Мудрик
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Молдова
Украина
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Молдова - Украина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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