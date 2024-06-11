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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Казахстан
Азербайджан - Казахстан: обзор матча 11 июня 2024
Азербайджан
11.06.2024, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Казахстан
42'
М. Эмрели
51'
Э. Махмудов (П)
73'
Т. Байрамов
2'
Я. Вороговский
28'
М. Самородов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Казахстан
Замена
Э. Бадалов
️️️️
Т. Байрамов
90'
+2
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Э. Махмудов
84'
77'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Оразов
Замена
Г. Алиев
️️️️
Р. Шейдаев
77'
ГОЛ! 3:2!
Т. Байрамов
73'
72'
Желтая карточка
А. Касым
64'
Замена
Р. Асранкулов
️️️️
Я. Вороговский
Замена
️️️️
Э. Джафаргулиев
60'
58'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
А. Аимбетов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Махмудов
51'
50'
Желтая карточка
И. Куат
46'
Замена
М. Габышев
️️️️
М. Быстров
46'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Садыбеков
46'
Замена
Д. Устименко
️️️️
А. Заруцкий
ГОЛ! 1:2!
М. Эмрели
Пас отдал
Э. Махмудов
42'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Самородов
Пас отдал
А. Аимбетов
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вороговский
Пас отдал
Н. Алип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ариф Асадов
Казахстан
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Азербайджан
25
Рашад Азизли
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
15
Данил Устименко
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
19
Руслан Валиуллин
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
14
Арман Кенесов
АП
19
Рамазан Каримов
ЦФ
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
2
Сейдиев
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
8
Махмудов
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
10
Эмрели
3-2-3-2
16
Заруцкий
6
Касым
22
Марочкин
23
Садыбеков
4
Быстров
3
Алип
11
Вороговский
20
Оразов
8
Тагыберген
17
Аимбетов
10
Самородов
7
Байрамов
14
Бадалов
14
Бадалов
7
Байрамов
11
Шейдаев
21
Алиев
21
Алиев
11
Шейдаев
8
Махмудов
16
Мустафаев
16
Мустафаев
8
Махмудов
16
Заруцкий
15
Устименко
15
Устименко
16
Заруцкий
11
Вороговский
13
Асранкулов
13
Асранкулов
11
Вороговский
4
Быстров
5
Габышев
5
Габышев
4
Быстров
23
Садыбеков
5
Куат
5
Куат
23
Садыбеков
17
Аимбетов
9
Исламхан
9
Исламхан
17
Аимбетов
20
Оразов
14
Кенесов
14
Кенесов
20
Оразов
Остались в запасе
Азербайджан
Казахстан
25
Рашад Азизли
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Ариф Асадов
12
Игорь Шацкий
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Остались в запасе
25
Рашад Азизли
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЛВ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Ариф Асадов
Статистика матча Азербайджан - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Сейвы
1
6
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Бенке Шонка
Стадион:
Халадаш
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