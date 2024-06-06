Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси, высказался о своем визави по товарищескому матчу с Россией – Валерии Карпине.
«Мы виделись с Карпиным еще три года назад, на сборах – я тренировал «Кайрат», а он – «Ростов».
Я помню его как футболиста. Это был фантастический игрок, он много забивал и отдавал ассистов. Я помню его период в Испании. Буду рад с ним пообщаться», – сказал Алос.
- Игра состоится завтра, 7 июня, в Минске.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Отстранение России от международного футбола длится более 2 лет.