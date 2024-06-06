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    • Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»

    Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»

    Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси, высказался о своем визави по товарищескому матчу с Россией – Валерии Карпине.

    «Мы виделись с Карпиным еще три года назад, на сборах – я тренировал «Кайрат», а он – «Ростов».

    Я помню его как футболиста. Это был фантастический игрок, он много забивал и отдавал ассистов. Я помню его период в Испании. Буду рад с ним пообщаться», – сказал Алос.

    • Игра состоится завтра, 7 июня, в Минске.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Отстранение России от международного футбола длится более 2 лет.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2024 21:58
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