Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси, высказался о своем визави по товарищескому матчу с Россией – Валерии Карпине.

«Мы виделись с Карпиным еще три года назад, на сборах – я тренировал «Кайрат», а он – «Ростов».

Я помню его как футболиста. Это был фантастический игрок, он много забивал и отдавал ассистов. Я помню его период в Испании. Буду рад с ним пообщаться», – сказал Алос.