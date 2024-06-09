Бубнов высказался о матче Беларусь – Россия

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил товарищеский матч Беларусь – Россия (0:4).

«Возможности наших игроков мне были известны. Как играют те же дебютанты я прекрасно представлял по играм в чемпионате. А вот белорусов не видел, было интересно посмотреть, что из себя представляет эта команда. Многие футболисты выступают у нас, хотя и не в топ-клубах. Испанский тренер у них, который с молодeжью «Барселоны» работал. Да, не все сильнейшие приехали, но и у нас состав не был оптимальным.

Вообще белорусы обычно хорошо готовы функционально, крепкие, рослые. Именно поэтому я ожидал, что навяжут силовую борьбу. Но этого не произошло, слабо выглядели. Видно, что сборная России выше классом, причeм намного. Редкий матч, когда наши обыграли соперника легко именно на классе. Ведь не включали высокие скорости, не прессинговали на половине поля соперника, как могут. Играли спокойно, легко брали мяч под контроль, четыре забили, при желании могли ещe забить. Особенно если бы скорости включили. Выглядели на фоне белорусов солидно, можно сказать.

По персоналиям кого можно отметить: Тюкавин забил, Чалов вышел и забил, у Облякова гол и передача. Обороне соперник сложности особо не создавал. У белорусов вратарь ошибки допускал, видно, что невысокого класса. Защита слабо играла, полузащита и атака ничем себя не проявили. В атаке нулевые, сзади беда. Была возможность забить, когда Максименко ошибся, но он сам же исправил. Ещe в одном случае Сафонов выручил. А больше и не было никаких моментов.

В наше советское время минское «Динамо» чемпионат выигрывало, игроки более высокого класса были, звeздного уровня. Сейчас и близко такого нет. Можно сказать, что соответствуют белорусы 96-му месту в рейтинге ФИФА. Безликая команда, меня разочаровали. Что там говорить, Мальту обыграть не могут. Если хотят футбол поднимать, то работы непочатый край», – сказал Бубнов.