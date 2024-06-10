Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин высказался о реакции экспертов на победы сборной России

    Карпин высказался о реакции экспертов на победы сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результаты последних товарищеских матчей национальной команды.

    «Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили. Куба – это одна история, Сербия – другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 – порадовались бы. А последний матч полностью порадовал.

    Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: всe равно никакие – просто соперник ещe хуже играл. Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник.

    Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом. Не потому, что хозяева не хотели, а потому что не могли», – сказал Карпин.

    • В трех последних матчах Россия обыграла Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Беларусь (4:0).
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Бубнов высказался о матче Беларусь – Россия
    Речь Карпина в раздевалке после разгрома Беларуси 3
    «Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2024 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1718018317
    не воспринимаю всерьез сборную
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+