Карпин высказался о реакции экспертов на победы сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результаты последних товарищеских матчей национальной команды.

«Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили. Куба – это одна история, Сербия – другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 – порадовались бы. А последний матч полностью порадовал.

Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: всe равно никакие – просто соперник ещe хуже играл. Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник.

Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом. Не потому, что хозяева не хотели, а потому что не могли», – сказал Карпин.