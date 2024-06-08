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    • «Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси

    «Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси

    Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался о своем голе Беларуси (4:0).

    • Это дебютный мяч игрока за сборную.

    «Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах – хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него.

    Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось – он завалился, надо было просто исполнить», – сказал Тюкавин.

    • Тюкавин – лучший бомбардир «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ (15 голов).
    • Константин – самый дорогой форвард России (16 миллионов евро).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2024 20:31
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1717868005
    Молодец!!!
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    WE ARE FOR PETER
    1717868051
    Мастерюга скромный)
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    Цугундeр
    1717869156
    Халява и словоблудие...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1717870402
    Первый шаг к "звезде". А может и не первый...
    Ответить
    ...короче
    1717870589
    ...если так забивать будешь, долой скромность!)...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717871830
    Ух ты )
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717874404
    Он уже не Тюкавин, а Тюкавиньо
    Ответить
    k611
    1717918580
    Как говорится - сам себя не похвалишь...
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