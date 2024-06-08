«Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси

Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался о своем голе Беларуси (4:0).
- Это дебютный мяч игрока за сборную.
«Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах – хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него.
Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось – он завалился, надо было просто исполнить», – сказал Тюкавин.
- Тюкавин – лучший бомбардир «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ (15 голов).
- Константин – самый дорогой форвард России (16 миллионов евро).