«Мастерство и хладнокровие»: Тюкавин – о своем голе Беларуси

Форвард сборной России Константин Тюкавин высказался о своем голе Беларуси (4:0).

Это дебютный мяч игрока за сборную.

«Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах – хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него.

Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось – он завалился, надо было просто исполнить», – сказал Тюкавин.