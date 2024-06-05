Самые дорогие футболисты РПЛ

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ после обновления рыночной стоимости футболистов лиги.

Лидерство поделили сразу трое – Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар») и Вендел («Зенит»). Они оцениваются в 20 миллионов евро.