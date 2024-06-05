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    Самые дорогие футболисты РПЛ

    Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ после обновления рыночной стоимости футболистов лиги.

    Лидерство поделили сразу трое – Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар») и Вендел («Зенит»). Они оцениваются в 20 миллионов евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    05.06.2024 00:57
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    Комментарии (9)
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    alll-333
    1717548186
    Эх, товар ...
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    VPERDIV SPARTAK
    1717558117
    А где угальда за 15 лямов и другие хряки? Ни одного спартача в списке) Зарема статью печатала за печенье?)
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    Axe111
    1717579804
    Пфф....максимум по ляму рублей все!!!
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    СпорЦмен
    1717581157
    На бомбардире не знают, что отступные за Кассерру 30 миллионов. :)))
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