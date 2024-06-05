Самые дорогие футболисты РПЛ

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ после обновления рыночной стоимости футболистов лиги.
Лидерство поделили сразу трое – Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар») и Вендел («Зенит»). Они оцениваются в 20 миллионов евро.
- 1-3. Матвей Сафонов («Краснодар»), 20 млн евро;
- 1-3. Вендел («Зенит»), 20 млн евро;
- 1-3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20 млн евро;
- 4. Клаудиньо («Зенит»), 18 млн евро;
- 5. Константин Тюкавин («Динамо»), 16 млн евро;
- 6-9. Вильмар Барриос («Зенит»), 12 млн евро;
- 6-9. Бителло («Динамо»), 12 млн евро;
- 6-9. Джон Кордоба («Краснодар»), 12 млн евро;
- 6-9. Дуглас Сантос («Зенит»), 12 млн евро;
- 10-13. Федор Чалов (ЦСКА), 11 млн евро;
- 10-13. Максим Глушенков («Локомотив»), 11 млн евро;
- 10-13. Артур («Зенит»), 11 млн евро;
- 10-13. Матео Кассьерра («Зенит»), 11 млн евро.