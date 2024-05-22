Кроос заранее предупредил о завершении карьеры только одного игрока «Реала»

Футболисты «Реала» не ожидали ухода Тони Крооса из клуба, о чем сообщалось ранее.

Немец принял решение закончить карьеру по окончании сезона около десяти дней назад. Об этом знали только самые близкие люди, в том числе одноклубник Лука Модрич.

Карло Анчелотти и тренерский штаб команды узнали эту новость за несколько часов до официального объявления.