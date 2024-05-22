Кроос заранее предупредил о завершении карьеры только одного игрока «Реала»

Футболисты «Реала» не ожидали ухода Тони Крооса из клуба, о чем сообщалось ранее.
Немец принял решение закончить карьеру по окончании сезона около десяти дней назад. Об этом знали только самые близкие люди, в том числе одноклубник Лука Модрич.
Карло Анчелотти и тренерский штаб команды узнали эту новость за несколько часов до официального объявления.
- 34-летний Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
- Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.