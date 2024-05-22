РФС определил порядок проведения жеребьевки стыковых матчей

РФС сообщил, что сегодня в 18:30 состоится жеребьевка переходных матчей между РПЛ и Первой лигой. Она определит очередность домашних и выездных встреч.

«Жеребьевка состоит из двух этапов. В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину помещаются два шара, в одном указано «хозяин», во втором указано – «гость».

На первом этапе будет выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определяется для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе для выбранного на первом этапе представителя лиги из второй корзины выбирается шар, определяющий, где команда проведет первую игру – дома или на выезде.

Если по итогам жеребьевки клубы РПЛ или ФНЛ будут проводить первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот. Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах.

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 29 мая и 1 июня. В них играют третья и четвeртая команды Первой лиги с 14-й и 13-й командами Мир РПЛ. В случае попадания в стыковые матчи калининградской «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале FONBET Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для данной пары», – говорится в сообщении.