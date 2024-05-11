«Гранада» вылетела из Примеры

По итогам матчей 35-го тура чемпионата Испании опредилися второй клуб, который покинет элитный дивизион. Им стала «Гранада».

Команда проиграла дома «Реалу» 0:4, а ранее «Мальорка», занимавшая 17-е место, победила дома «Лас-Пальмас» (1:0).

На счету «Гранады» 21 очко после 35 матчей. Команда занимает 19-ю позицию.

«Гранада» отстает на 5 очков от «Кадиса», идущего 18-м, но для спасения необходимо занмать место не ниже 17-го. Андалусийцы уже не смогут этого сделать.

Сейчас 17-м идет «Райо Вальекано» с 34 очками после 34 матчей. 16-ю строчку в таблице с такими же показателями занимает «Сельта».