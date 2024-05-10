Экс-футболист «Аякса» серьезно пострадал в ДТП, его брат погиб

Бывший полузащитник сборной Нигерии Тиджани Бабангида находится в критическом состоянии после автомобильной аварии.
ДТП произошло в четверг, 9 мая. Помимо экс-футболиста, в машине были его жена, брат и еще одна женщина.
Тиджани серьезно пострадал, но пребывает в сознании. Его брат Ибрагим Бабангида умер от полученных травм. Ему было 47 лет.
- Нигериец наиболее известен по выступлениям за «Аякс».
- Со сборной он стал олимпийским чемпионом 1996 года.
- Ибрагим Бабангида в свое время играл в Нидерландах за «Волендам».