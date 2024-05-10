Экс-футболист «Аякса» серьезно пострадал в ДТП, его брат погиб

Бывший полузащитник сборной Нигерии Тиджани Бабангида находится в критическом состоянии после автомобильной аварии.

ДТП произошло в четверг, 9 мая. Помимо экс-футболиста, в машине были его жена, брат и еще одна женщина.

Тиджани серьезно пострадал, но пребывает в сознании. Его брат Ибрагим Бабангида умер от полученных травм. Ему было 47 лет.