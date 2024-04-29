Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» против «Оренбурга». Игра состоится 29 апреля, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Сако, Роналдо, Глебов, Байрамян, Вахания, Осипенко, Комаров, Голенков, Лангович, Щетинин.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Оренбург»: Хотулев, Гогличидзе, Башич, Мансилья, Воробьев, Томпсон, Флорентин, Горбани, Сидоров, Прохин, Сысуев.

Главный тренер: Давид Деограсия