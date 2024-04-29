Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» с «Рубином»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Рубина».

Команда из Екатеринбурга спасла ничью (1:1) в Казани.

Гости сравняли счет на 86-й минуте.

«Урал» идет на 15-м месте в зоне вылета чемпионата Россиию

– В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» – негативный результат?

– Посмотрим, как пройдет весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперед.

– Можно назвать гол «Урала» тренерской победой? Потому что удалось забить, когда «Урал» добавил в росте после замен.

– В любом случае на поле исполняют ребята, мы знаем, что Бегич умеет подключаться. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление.