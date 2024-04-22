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    Мостовой пошутил о «Спартаке»: «Верните Абаскаля!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

    «Верните Абаскаля! «Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. «Спартак» начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин.

    Другое дело, что «Ростов» встрепенулся и провeл хорошие десять минут, сравняв счeт. Всe равно присутствовало чувство, что «Спартак» играет с запасом.

    Нужно ещe сказать спасибо Песьякову, который дал этот запас «Спартаку». До сих пор не понимаю, как Абаскаль мог тренировать «Спартак», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    SLADE2019
    1713779506
    Лично я не верю, что у Мостового после того, как Ростов сравнял счет было чувство, что Спартак играет с запасом. Первый тайм был полностью ростовский, здесь без комментов. Другое дело, что Песьяков снова взялся за свое и слава Богу с нами. Ну а дальше - одни раскрылись, другие стали забивать. На правильном ли пути Спартак, покажет следующий матч с ЦСКА. Надеюсь кони не будут кивать на отсутствующих, ведь никто им не мешал держать себя в руках.
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    Дубина
    1713781528
    Засланный казачок газпромом! Видать в помойку рвется Саша???
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    САДЫЧОК
    1713782093
    Позор тем, кто цитирует этого негодяя! Ему нужно запретить говорить слово Спартак!
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    ЗаЖиМ
    1713785183
    Шутник, млин...
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    Mirak92
    1713785894
    Вам не кажется ,что его слишком до...я ?? Поднастое...ал уже порядком
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    Алексей З
    1713786472
    На счёт "играл с запасом" Саня конечно загнул , но вот что Ростов не ожидал такой игры Спартака , это точно. Навесы на Галенкова , вот и вся тактика , которая моментами себя оправдывала. Второй тайм Спартак просто подавил ростовчан, комбинировал , создавал моменты. Ну "привёз" гол Песьяков , но это только 1:2 и 35 минут ещё игры. Причина дальнейших ошибок хозяев ,является отличная игра Спартака, давление которых не выдержали защитные порядки Ростова. Карпин какую игру предложил ? Выход Коли и откровенный навал. Итог 1:5.
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