Мостовой пошутил о «Спартаке»: «Верните Абаскаля!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

«Верните Абаскаля! «Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. «Спартак» начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин.

Другое дело, что «Ростов» встрепенулся и провeл хорошие десять минут, сравняв счeт. Всe равно присутствовало чувство, что «Спартак» играет с запасом.

Нужно ещe сказать спасибо Песьякову, который дал этот запас «Спартаку». До сих пор не понимаю, как Абаскаль мог тренировать «Спартак», – сказал Мостовой.