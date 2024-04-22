«Фейеноорд» выиграл Кубок Нидерландов – финал останавливали из-за пожара на стадионе

«Фейеноорд» обыграл НЕК со счетом 1:0 в финале Кубка Нидерландов. Клуб из Роттердама в 14-й раз выиграл этот трофей. НЕК в 5-й раз потерпел поражение в решающем матче.

Судья Сердар Гезюбююк дважды останавливал финал. В начале первого тайма он ненадолго прервал матч из-за того, что клубы дыма из-за исопльзования зрителями пиротехники на трибунах поднялись над полем.

Во втором половине встречу прервали на 20 минут – пожарные тушили загоревшийся перед одной из трибун баннер. Через 4 минуты после возобновления встречи «Фейеноорд» забил победный мяч.

Фото: страница Hooligans.cz Official в соцсети X

Нидерланды. Кубок. Финал

Фейеноорд – НЕК – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пайшао, 59.

Удаление: Минте, 72 – нет.