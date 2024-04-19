Бубнов дал прогноз на матчи 25-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящих матчах 25-го тура РПЛ и дал свой прогноз на их результаты.

«Краснодар» – «Факел» – 2:0. «Краснодар» сильнее по всем параметрам, особенно в атаке. «Факел» же набирал очки в чемпионате за счет характера и отличной функциональной подготовки, но у гостей сейчас идет черная полоса. «Быки» сохраняют теоретические шансы на первое место, но и вторая позиция для них будет неплохим результатом. Но для этого также нужно побеждать. Благодаря преимуществу домашнего поля «Краснодар» может уверенно победить.

«Рубин» – «Локомотив» – 1:2. «Рубин» в последнее время часто теряет очки. «Локомотиву» же с его мощной атакой без разницы, где играть. «Железнодорожники» сейчас и выше казанцев в турнирной таблице, и сильнее на поле. Исход встречи сильно зависит от выбранной командами тактики. На домашнем поле «Рубин» играет уверенно, но предпочтение отдаю «Локомотиву», которому нужна победа, чтобы бороться за медали.

«Балтика» – «Крылья Советов» – 1:0. «Балтика» в последнее время выглядит неплохо и играет на домашнем поле. Калининградской команде просто некуда деваться – нужно побеждать. У самарцев поинтересней атака, но хозяева способны нейтрализовать ее за счет отличной функциональной подготовки. «Крыльям» будет очень тяжело, но им сейчас по большому счету уже ничего не нужно в этом сезоне. Навряд ли они смогут бороться за медали, а вылет команде не грозит уже давно.

ЦСКА – «Ахмат» – 2:0. От этой игры не стоит ждать особой интриги в плане результата. «Красно-синие» должны побеждать. У «Ахмата» сейчас всe плохо. Адиев еще не успел разобраться с командой. Отсюда и разгромное поражение от «Балтики» в прошлом туре. Для команды из Грозного это натуральная катастрофа. Клуб с такой игрой может вылететь из РПЛ. Единственно, непонятно, сколько смогут забить «армейцы» на домашнем поле.

«Пари НН» – «Динамо» – 1:2. «Динамо» идет на серии из трех поражений в чемпионате. Если раньше команда могла замахнуться на чемпионство, то сейчас «бело-голубым» с такой игрой тяжело будет сохранить даже третье место. «Динамовцы» наверняка выйдут на игру мотивированными после победы в матче Кубка России. Будет бойня, но за счет преимущества в атаке москвичи должны победить.

«Зенит» – «Оренбург» – 3:0. Фаворит в этой встрече понятен. «Оренбург» набрал в последнее время неплохую форму, оторвавшись от зоны вылета, но в противостоянии с чемпионами гостям будет сложно хоть чего-то добиться. Шансов даже на ничью практически нет. «Зенит» наверняка настроится на эту встречу. Терять очки команде Семака нельзя. Хозяева способны обыграть соперников на классе, особо не напрягаясь.

«Сочи» – «Урал» – 1:0. Сейчас «Сочи» по игре сильнее команды из Екатеринбурга. Хозяевам нужно выигрывать во чтобы то ни стало, и у них есть для этого все предпосылки. Минимально, с большим трудом, но сочинцы добудут тяжелую победу над «Уралом», у которого сейчас хватает проблем.

«Ростов» – «Спартак» – 2:1. Неизвестно, удастся ли Слишковичу настроить «красно-белых» должным образом на игру. Карпин же, зная его отношение к «Спартаку», наверняка выведет на поле ростовчан, заряженных исключительно на победу. Хозяева сейчас выглядят предпочтительнее по игре, плюс играют на домашнем стадионе. Спартаковцам будет не легче, чем с «Зенитом» в кубковом матче. Там «красно-белые» играли плохо, им просто повезло. Здесь же удача от них может отвернуться», – написал Бубнов.