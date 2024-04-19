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    Бубнов дал прогноз на матчи 25-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящих матчах 25-го тура РПЛ и дал свой прогноз на их результаты.

    «Краснодар» – «Факел» – 2:0. «Краснодар» сильнее по всем параметрам, особенно в атаке. «Факел» же набирал очки в чемпионате за счет характера и отличной функциональной подготовки, но у гостей сейчас идет черная полоса. «Быки» сохраняют теоретические шансы на первое место, но и вторая позиция для них будет неплохим результатом. Но для этого также нужно побеждать. Благодаря преимуществу домашнего поля «Краснодар» может уверенно победить.

    «Рубин»«Локомотив» – 1:2. «Рубин» в последнее время часто теряет очки. «Локомотиву» же с его мощной атакой без разницы, где играть. «Железнодорожники» сейчас и выше казанцев в турнирной таблице, и сильнее на поле. Исход встречи сильно зависит от выбранной командами тактики. На домашнем поле «Рубин» играет уверенно, но предпочтение отдаю «Локомотиву», которому нужна победа, чтобы бороться за медали.

    «Балтика» – «Крылья Советов» – 1:0. «Балтика» в последнее время выглядит неплохо и играет на домашнем поле. Калининградской команде просто некуда деваться – нужно побеждать. У самарцев поинтересней атака, но хозяева способны нейтрализовать ее за счет отличной функциональной подготовки. «Крыльям» будет очень тяжело, но им сейчас по большому счету уже ничего не нужно в этом сезоне. Навряд ли они смогут бороться за медали, а вылет команде не грозит уже давно.

    ЦСКА – «Ахмат» – 2:0. От этой игры не стоит ждать особой интриги в плане результата. «Красно-синие» должны побеждать. У «Ахмата» сейчас всe плохо. Адиев еще не успел разобраться с командой. Отсюда и разгромное поражение от «Балтики» в прошлом туре. Для команды из Грозного это натуральная катастрофа. Клуб с такой игрой может вылететь из РПЛ. Единственно, непонятно, сколько смогут забить «армейцы» на домашнем поле.

    «Пари НН»«Динамо» – 1:2. «Динамо» идет на серии из трех поражений в чемпионате. Если раньше команда могла замахнуться на чемпионство, то сейчас «бело-голубым» с такой игрой тяжело будет сохранить даже третье место. «Динамовцы» наверняка выйдут на игру мотивированными после победы в матче Кубка России. Будет бойня, но за счет преимущества в атаке москвичи должны победить.

    «Зенит» – «Оренбург» – 3:0. Фаворит в этой встрече понятен. «Оренбург» набрал в последнее время неплохую форму, оторвавшись от зоны вылета, но в противостоянии с чемпионами гостям будет сложно хоть чего-то добиться. Шансов даже на ничью практически нет. «Зенит» наверняка настроится на эту встречу. Терять очки команде Семака нельзя. Хозяева способны обыграть соперников на классе, особо не напрягаясь.

    «Сочи»«Урал» – 1:0. Сейчас «Сочи» по игре сильнее команды из Екатеринбурга. Хозяевам нужно выигрывать во чтобы то ни стало, и у них есть для этого все предпосылки. Минимально, с большим трудом, но сочинцы добудут тяжелую победу над «Уралом», у которого сейчас хватает проблем.

    «Ростов»«Спартак» – 2:1. Неизвестно, удастся ли Слишковичу настроить «красно-белых» должным образом на игру. Карпин же, зная его отношение к «Спартаку», наверняка выведет на поле ростовчан, заряженных исключительно на победу. Хозяева сейчас выглядят предпочтительнее по игре, плюс играют на домашнем стадионе. Спартаковцам будет не легче, чем с «Зенитом» в кубковом матче. Там «красно-белые» играли плохо, им просто повезло. Здесь же удача от них может отвернуться», – написал Бубнов.

    • Матчи пройдут с 19 по 21 апреля.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» с 47 очками после 23 матчей. У «Краснодара» 43 очка, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 37, у «Крыльев Советов» – 36, у «Спартака» – 35, у «Ростова» – 34, у «Рубина» – 32.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (9)
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    ЗаЖиМ
    1713526547
    Бубен, ты опять псевдошаманишь?
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    Pourquoi pas
    1713527038
    Что-нибудь да сбудется)))
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    The only one
    1713532252
    Прошлый тур Бубнов по прогнозам превзошел всех. 0 процентов попаданий. Посмотрим нынче- повторит ли свой рекорд ?
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    gor77
    1713536028
    Бомбардир! Есть предложение - после окончания этого тура снова повторите этот прогноз, только результаты Бубнова! Это будет весьма интересно и забавно. Кстати, в прошлый раз он очень точно написал про Сочи - Спартак. Кто не помнит, прочитайте финал его прогноза про этот матч.)))
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