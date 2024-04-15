Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит кубковый матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак описал кадровую ситуацию в команде в преддверии ответного полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака».

– Кто точно не примет участие в матче? Чье участие под вопросом?

– Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио [Фернандеса], который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим.

Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения.

– Ротация состава перед первым кубовым матчем со «Спартаком» была серьезной. Можно ли ожидать того же в предстоящей игре?

– Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков.