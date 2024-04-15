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    • Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит кубковый матч со «Спартаком»

    Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит кубковый матч со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак описал кадровую ситуацию в команде в преддверии ответного полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака».

    – Кто точно не примет участие в матче? Чье участие под вопросом?

    – Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио [Фернандеса], который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим.

    Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения.

    – Ротация состава перед первым кубовым матчем со «Спартаком» была серьезной. Можно ли ожидать того же в предстоящей игре?

    – Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков.

    • «Зенит» примет «Спартак» в среду, 17 апреля, в 19:30 мск.
    • В первом матче петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии (2)
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    ySS
    1713190379
    Выйдет лавка, если результата не будет, выпустит Венделя)
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