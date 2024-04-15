Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Назначен судья на матч «Зенит» – «Спартак»

    РФС назначил арбитров на матчи Фонбет Кубка России на этой неделе.

    Путь РПЛ

    16 апреля (вторник)

    ЦСКА – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Гончар.

    17 апреля (среда)

    «Зенит»«Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

    Путь регионов

    17 апреля (среда)

    «Оренбург» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

    «Урал»«Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

    Новости по теме
    Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит кубковый матч со «Спартаком» 2
    Федотов прокомментировал 7:1 «Балтики» перед матчем ЦСКА с калининградцами 10
    Генсек РФС высказался об улучшении формата Кубка России 3
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1713176474
    почему московский судья? ясно что будет не футбол , а костоломство и вольная борьба! пед.илы москобадские!
    Ответить
    Ziklop
    1713176539
    Семаку надо Педро на второй тайм ставить, когда костоломы сдохнуть бить по ногам зенитовцев, малыш выйдет и убежит!
    Ответить
    Gazelvagen877
    1713177479
    Помойка че занервничали? Молились на абаскаля? А все сосать. Молитесь спринтеру
    Ответить
    alex1951
    1713178749
    Что то мне сдается ,что Семак застрелится ......ну ,там,мало ли ....причины всегда найдутся...
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1713179231
    Назначены судьи обеспечить победу Зениту!
    Ответить
    ...уефан
    1713181243
    ... наверное, сейчас любую игру Спартака надо рассматривать, как отдельно стоящую вне рамок чемпионата или кубка, а там посмотрим, что оно к чему... Думаю, самое время игрокам начать доказывать из какого теста они слеплены и чего они стоят, как профессионалы и насколько духовиты. Времена отмазок, что мы хороши, а тренер-говно прошли... Время "Ч" наступило... Смотрим, оцениваем...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+