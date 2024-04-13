Бубнов спрогонозировал итоги матчей 24-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов попробовал предсказать итоги матчей 24-го тура РПЛ.

«Сочи» – «Спартак» – 1:2. Хозяева – главные аутсайдеры чемпионата. Сейчас футболисты «Сочи» способны бороться только за участие в стыковых матчах. Но и этого будет крайне тяжело добиться, с учетом даже того, что в последнее время команда прибавила с приходом новых игроков.

Клубы разделяет в турнирной таблице 20 очков. «Спартак», конечно, будет фаворитом и по составу, и по потенциалу, но с Абаскалем команда играет непредсказуемо. Ставлю на победу москвичей, но очень рискую при этом. «Красно-белые» могут спокойно пролететь.

«Ахмат» – «Балтика» – 1:0. В Грозном сейчас больше проблем, чем у калининградцев. Но подбор футболистов в «Ахмате» не хуже, чем у соперников. Матч для обоих коллективов имеет принципиальное значение, ведь они борются за сохранение прописки в лиге.

Хозяева находятся в критической ситуации. Грозненцы наверняка выйдут и костьми лягут ради победы. Дальше у «Ахмата» тяжелый календарь, и если они не наберут очки здесь, то вылета будет трудно избежать. Исходя из этого, можно предположить, что «Ахмат» победит с минимальным счетом.

«Краснодар» – «Зенит» – 2:1. Фанатов ожидает главная игра сезона. Для «Краснодара» встреча на домашнем поле будет хорошей возможностью вновь возглавить турнирную таблицу. Определяющим может стать отсутствие Вендела. Бразилец настолько важен для «Зенита» сейчас, что в этом не стесняется признаваться даже Семак. «Зенит», в принципе, устраивает ничья, но «Краснодар» будет биться за последний шанс на чемпионство.

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1. Оба коллектива претендуют на попадание в тройку. Сейчас «Локомотив» выглядит немного интереснее, особенно в нападении. ЦСКА же никак не может сохранить ворота в неприкосновенности. Но в целом соперники приблизительно равны. В таких матчах закономерно будет поставить на ничейный результат.

«Оренбург» – «Пари НН» – 2:1. Хозяева в прошлом туре уверенно разобрались с «Рубином», что стало большой неожиданностью. Оборона «ПАРИ НН» выглядела очень слабо без Гоцука. Трудно вспомнить, когда команда Юрана пропускала столько в чемпионате. Сейчас Кирилла также не будет в составе, плюс нижегородцам предстоит сыграть на оренбургской синтетике. Хозяева же крайне заинтересованы в победе, чтобы отдалиться от зоны переходных матчей.

«Урал» – «Динамо» – 0:1. Гости по игре сильнее предстоящих соперников. Победа поможет москвичам вновь включиться в гонку за чемпионством, если «Зенит» проиграет в Краснодаре. У «Урала» же сейчас крайне тяжелая ситуация. Команда Ганчаренко стоит на вылет. Надо побеждать, но, чтобы этого добиться, нужно атаковать. «Бело-голубые» за это могут и наказать.

«Факел» – «Ростов» – 0:2. Воронежцы провалились в прошлом туре, причем Ташуев сразу после игры не смог определить причину произошедшего. «Ростов» выступает лучше «Факела». Команда уже давно не знает горечи поражений в чемпионате. При этом коллектив под руководством Карпина лучше сбалансирован. Скорее всего победа достанется гостям.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 2:0. Самарский клуб в последнее время выглядит всe лучше. Команда выходит на поле практически оптимальным составом. «Крылья» не претендуют ни на что серьезное в чемпионате, но это лишь должно раскрепостить команду. «Рубин» же неприятно удивил крупным поражением во встрече с «Оренбургом», а самарцы точно играют не слабее», – написал Бубнов.

Матчи пройдут 13-14 апреля.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. У «Краснодара» 43 очка, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 36, у «Спартака» – 35, у «Крыльев Советов» – 33, у «Рубина» – 32, у «Ростова» – 31.