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    Семин оценил важность матча «Краснодар» – «Зенит»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ «Краснодар»«Зенит».

    «В предстоящем туре играет первая и вторая команда чемпионата, а это всегда борьба за шесть очков. Конечно, результат этого матча повлияет на турнирную таблицу. В связи с тем, что чемпионат очень напряженный, и аутсайдеры могут преподнести сюрприз и внести коррективы, думаю, что будет еще много неожиданностей.

    Не думаю, что «Зенит» можно будет назвать чемпионом, если они обыграют «Краснодар». После этой встречи командам предстоит достаточно матчей, чтобы поправить ситуацию, но в плане психологии это будет очень важная игра», – сказал Семин.

    • Матч начнется в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Краснодар» на очко отстает от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1713004203
    Судя по тому, как Краснодыр играл последнюю игру, то в игре с Зенитом их ждет полная авоська мячей.
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    Krics
    1713023742
    Блин но так , топить за ****,свисток тоже нельзя ,позор клошарам, хотя бразилы явно сильней,ихмо.
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