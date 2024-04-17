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    • Орлов назвал футболистов, которые лучше всех играют в «Зените» сейчас

    Орлов назвал футболистов, которые лучше всех играют в «Зените» сейчас

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что сейчас «Зенит» остается на вершине турнирной таблицы РПЛ только за счет новых бразильских игроков. В матче 24-го тура РПЛ петербуржцы в гостях победили «Краснодар» со счетом 2:1.

    – Соперник «Зенита» – это сам «Зенит». Если они остановятся, то, конечно, они будут терять очки. Но какой смысл им останавливаться, если они на четыре уже ушли вперед?

    Сейчас они играют со «Спартаком» ответный матч кубка, и сейчас они набирают форму, они сейчас все лучше и лучше. У них не было формы, они плохо провели зимний период, надо разобраться, что там они чем делали.

    Почему они пришли неготовыми к первым матчам? Они сейчас только набирают форму. И сейчас они выходят за счет кого?

    – За счет новичков?

    – Именно, за счет тех, кто приехал из Бразилии. Вот они трое играют сейчас лучше всех. То есть, конечно, это удача селекции, но остальные-то?

    Вот сейчас в этом матче, наконец-то, Эракович сыграл хорошо. Ему хватило сил, и он там один раз столкнулся с Кордобой, и тот от него отлетел. Во всех остальных случаях от Кордобы все отлетают, а тут он сам от Эраковича…

    Так что я считаю, что «Зенит» еще не набрал форму, особенно Клаудиньо с таким браком в передачах, такого же не было, когда он пришел в «Зенит».

    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 47 очками после 23 матчей. «Краснодар» отстает от них на 4 очка.
    • «Зенит» минувшей зимой приобрел нападающих Артура и Педро, защитника Нино, а также полузащитника Ильзата Ахметова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    WILDLING_HRUNDEL
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