Орлов высказался о судье Иванове и назвал арбитров, которым доверяет

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе арбитра Сергея Иванова в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).
«Был один момент. Пусть судья посмотрит видео. Когда убегает между двух этот самый Мостовой, и он дает штрафной на Мостового. Его там сдерживают, явно нарушают правила в другую сторону.
Даже стыдно говорить об этом, понимаете, детский сад. И это даже не ошибка, это специально такая старая школа судейская, там же карточка, могла и красной быть, потому что это уже выход к воротам, фол последней надежды и даже пенальти. И тогда он решил дать наказание в другую сторону. Настолько все читается.
Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасев. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются.
А остальным доверия нет. У нас с арбитрами вообще завал. Неслучайно сейчас они расширили список, чтобы побольше было. Хотя главное – игра. Но судью не надо пенять. Если ты хорошо играешь, то побеждает тот, кто хорошо играет. А не тот, кому помогают судьи», – сказал Орлов.
- Ранее «Краснодар» попросил Экспертно-судейский комитет при президенте РФС рассмотреть эпизод, возникший на 90+7-й минуте матча. По мнению «быков», арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота «Зенита», но не зафиксировал фол со стороны голкипера Михаила Кержакова.
- Сообщалось, что «Краснодар» также попросит объяснить оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и интерпретацию арбитром эпизодов борьбы игроков.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак бтакже ыл недоволен судейством матча с «Краснодаром». Наставник заявил, что не хочет комментировать работу Иванова, чтобы не нарваться на дисквалификацию.