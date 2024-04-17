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    • Орлов высказался о судье Иванове и назвал арбитров, которым доверяет

    Орлов высказался о судье Иванове и назвал арбитров, которым доверяет

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе арбитра Сергея Иванова в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

    «Был один момент. Пусть судья посмотрит видео. Когда убегает между двух этот самый Мостовой, и он дает штрафной на Мостового. Его там сдерживают, явно нарушают правила в другую сторону.

    Даже стыдно говорить об этом, понимаете, детский сад. И это даже не ошибка, это специально такая старая школа судейская, там же карточка, могла и красной быть, потому что это уже выход к воротам, фол последней надежды и даже пенальти. И тогда он решил дать наказание в другую сторону. Настолько все читается.

    Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасев. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются.

    А остальным доверия нет. У нас с арбитрами вообще завал. Неслучайно сейчас они расширили список, чтобы побольше было. Хотя главное – игра. Но судью не надо пенять. Если ты хорошо играешь, то побеждает тот, кто хорошо играет. А не тот, кому помогают судьи», – сказал Орлов.

    • Ранее «Краснодар» попросил Экспертно-судейский комитет при президенте РФС рассмотреть эпизод, возникший на 90+7-й минуте матча. По мнению «быков», арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота «Зенита», но не зафиксировал фол со стороны голкипера Михаила Кержакова.
    • Сообщалось, что «Краснодар» также попросит объяснить оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и интерпретацию арбитром эпизодов борьбы игроков.
    • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак бтакже ыл недоволен судейством матча с «Краснодаром». Наставник заявил, что не хочет комментировать работу Иванова, чтобы не нарваться на дисквалификацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (10)
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    Suvorov71
    1713346014
    Флюгер все верно пропердел, все скуплено промквасом, только чуть свист в сторону помойных, значит судьи доверия нет, так у вас вся футбольная лига и все судьи у вас, вот так и шемьпиньонами становятся, нет Флюгер, надо лимиту отменить и вся Бразилию притащить в питер, хотя она у вас давно, вот это и есть помойка
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    АлексМак
    1713349055
    В принципе прав
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    andr45
    1713349572
    ДИНАМО — ЗЕНИТ «На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером. Оздоев прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру» ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. На 81-й минуте РЕШАЛА «ОШИБОЧНО» не показал красную карточку армейцу Никите Ермакову. Тот на глазах КАРАСЕВА ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартако
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    andr45
    1713349607
    БЕЗБОРОДОВ проживает в ЖК премиум-класса «Люмьер». Стоимость квартиры не менее 20 миллионов рублей на момент приобретения. Чтобы купить такое жилье нужно семь лет судить РПЛ и ничего не тратить. Кроме того, он имеет дом в элитном коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Небезынтересно отметить, что госномер автомобиля БЕЗБОРОДОВА — ОСА98. Эту серию имеют глава Газпрома Миллер и высокопоставленные сотрудники силовых структур)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713351436
    Левников под вопросом а эти два нормальные судьи для нашего рпл
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    NewLife
    1713352408
    Все, кто здесь серьезно признает объективность рфсовских судей, полные идиоты))
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