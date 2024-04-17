Орлов высказался о судье Иванове и назвал арбитров, которым доверяет

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе арбитра Сергея Иванова в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

«Был один момент. Пусть судья посмотрит видео. Когда убегает между двух этот самый Мостовой, и он дает штрафной на Мостового. Его там сдерживают, явно нарушают правила в другую сторону.

Даже стыдно говорить об этом, понимаете, детский сад. И это даже не ошибка, это специально такая старая школа судейская, там же карточка, могла и красной быть, потому что это уже выход к воротам, фол последней надежды и даже пенальти. И тогда он решил дать наказание в другую сторону. Настолько все читается.

Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасев. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются.

А остальным доверия нет. У нас с арбитрами вообще завал. Неслучайно сейчас они расширили список, чтобы побольше было. Хотя главное – игра. Но судью не надо пенять. Если ты хорошо играешь, то побеждает тот, кто хорошо играет. А не тот, кому помогают судьи», – сказал Орлов.