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    • Черданцев сказал, над чем надо подумать руководству «Краснодара»

    Черданцев сказал, над чем надо подумать руководству «Краснодара»

    Комментатор Георгий Черданцев считает, что у «Краснодара» возникла проблема в поиске концепции. В матче 24-го тура РПЛ «быки» дома уступили «Зениту» (1:2).

    – Вы комментировали матч «Краснодара» и «Зенита». Какие впечатления от игры? Ради такого футбола был уволен Ивич?

    – Как я понимаю, причина увольнения Ивича не футбольная. Ему не удалось найти общий язык с руководством. В европейском футболе сложно найти примеры, где в ситуации «Краснодара» убрали бы главного тренера.

    У клуба проблема в поиске концепции – то надо играть в атакующий футбол и не смотреть на результат, то надо, чтобы играли только свои воспитанники. В матче с «Зенитом» мы видели только трех российских игроков [в стартовом составе]. Руководителям надо подумать, что для них приоритет и какую концепцию они видят.

    Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником.

    • В середине марта Мурад Мусаев заменил на посту главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
    • Краснодарцы занимают 2-е место в РПЛ с 43 очками, отставая от петербуржцев на 4 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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