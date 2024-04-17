Черданцев сказал, над чем надо подумать руководству «Краснодара»

Комментатор Георгий Черданцев считает, что у «Краснодара» возникла проблема в поиске концепции. В матче 24-го тура РПЛ «быки» дома уступили «Зениту» (1:2).

– Вы комментировали матч «Краснодара» и «Зенита». Какие впечатления от игры? Ради такого футбола был уволен Ивич?

– Как я понимаю, причина увольнения Ивича не футбольная. Ему не удалось найти общий язык с руководством. В европейском футболе сложно найти примеры, где в ситуации «Краснодара» убрали бы главного тренера.

У клуба проблема в поиске концепции – то надо играть в атакующий футбол и не смотреть на результат, то надо, чтобы играли только свои воспитанники. В матче с «Зенитом» мы видели только трех российских игроков [в стартовом составе]. Руководителям надо подумать, что для них приоритет и какую концепцию они видят.

Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником.