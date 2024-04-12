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    • «Рома» могла забить победный гол «Милану» после ошибки судьи с назначением углового

    «Рома» могла забить победный гол «Милану» после ошибки судьи с назначением углового

    В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Милан» – «Рома» (0:1) единственный гол был забит Джанлукой Манчини на 17-й минуте после подачи с углового.

    Однако в предыдущем эпизоде, который привел к назначению стандарта, судья мог допустить ошибку.

    В «Милане» считают, что в ходе атаки гостей нападающий Ромелу Лукаку находился в офсайде, когда получил передачу от партнера. Из-за этого «Рома» не должна была подавать угловой.

    VAR не стал вмешиваться в эпизод, и римляне получили право на стандарт. Перед ним главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после споров с судьей получил желтую карточку.

    • Матч обслуживала бригада судей во главе с французом Клеманом Тюрпеном.
    • Ответная встреча состоится 18 апреля.

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    Источник: Football Italia

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    12.04.2024 10:40
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