«Рома» могла забить победный гол «Милану» после ошибки судьи с назначением углового

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Милан» – «Рома» (0:1) единственный гол был забит Джанлукой Манчини на 17-й минуте после подачи с углового.

Однако в предыдущем эпизоде, который привел к назначению стандарта, судья мог допустить ошибку.

В «Милане» считают, что в ходе атаки гостей нападающий Ромелу Лукаку находился в офсайде, когда получил передачу от партнера. Из-за этого «Рома» не должна была подавать угловой.

VAR не стал вмешиваться в эпизод, и римляне получили право на стандарт. Перед ним главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после споров с судьей получил желтую карточку.