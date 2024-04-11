Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Милан» – «Рома»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    «Милан» – «Рома»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан» дома сыграет с «Ромой». Игра состоится в среду, 11 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Милан»

    В последних пяти матчах команда выиграла все пять встреч. «Милан» забил 12 голов и пропустил три мяча. В предыдущем матче команда победила «Лечче» (3:0).

    «Рома»

    В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение один раз. «Рома» забила четыре гола и пропустила три мяча. В предыдущем матче победила «Лацио» (1:0).

    Прогноз на матч «Милан» – «Рома»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Милан», еще в одном поединке победила «Рома». «Милан» побеждает на протяжении семи игр кряду, наверняка команда сумеет продилть удачную серию, наш прогноз – победа команды Пиолы (1.84), дополнительно можно поставить на ОЗ нет, римляне не демонстрируют выдающейся результативности (1.75), кроме того, рекомендуем поставить на ТМ 2.5(1.76), вряд ли игра порадует большим количеством голов.

    Новости по теме
    «Милан» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+