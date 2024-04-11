В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан» дома сыграет с «Ромой». Игра состоится в среду, 11 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

В последних пяти матчах команда выиграла все пять встреч. «Милан» забил 12 голов и пропустил три мяча. В предыдущем матче команда победила «Лечче» (3:0).

«Рома»

В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение один раз. «Рома» забила четыре гола и пропустила три мяча. В предыдущем матче победила «Лацио» (1:0).

Прогноз на матч «Милан» – «Рома»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Милан», еще в одном поединке победила «Рома». «Милан» побеждает на протяжении семи игр кряду, наверняка команда сумеет продилть удачную серию, наш прогноз – победа команды Пиолы (1.84), дополнительно можно поставить на ОЗ нет, римляне не демонстрируют выдающейся результативности (1.75), кроме того, рекомендуем поставить на ТМ 2.5(1.76), вряд ли игра порадует большим количеством голов.