Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Ромы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:1).

«Мы провели хорошую игру, но не отличную. Нужно было быть смелее в первом тайме. Могли добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить.

Мне понравилось, как команда действовала во втором тайме, но нам нужно больше рисковать. Я ожидаю гордости и воли к победе в ответном матче», – сказал Пиоли Sky Sport.