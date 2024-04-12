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    Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Ромы»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:1).

    «Мы провели хорошую игру, но не отличную. Нужно было быть смелее в первом тайме. Могли добиться ничьей, но есть еще ответная игра, и я верю, что мы сможем все исправить.

    Мне понравилось, как команда действовала во втором тайме, но нам нужно больше рисковать. Я ожидаю гордости и воли к победе в ответном матче», – сказал Пиоли Sky Sport.

    • Единственный гол забил защитник римлян Джанлука Манчини на 17-й минуте после подачи с углового.
    • Ответная встреча состоится 18 апреля.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    12.04.2024 11:07
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