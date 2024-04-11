Семак прокомментировал дисквалификацию Вендела на матч «Краснодар» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пока не знает, кто в игре с «Краснодаром» заменит в составе Вендела.

Бразильский полузащитник пропустит гостевой матч 24-го тура РПЛ из-за перебора желтых карточек.

«Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.

Сейчас команда Семака лидирует в РПЛ, опережая южан на 1 очко.

– «Зениту» не сможет помочь Вендел. Насколько это серьезная потеря? Есть ли у нашей команды сейчас полноценная замена?

- Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером – это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается – происходят и травмы, и дисквалификации.

Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче.