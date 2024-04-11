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    • Семак прокомментировал дисквалификацию Вендела на матч «Краснодар» – «Зенит»

    Семак прокомментировал дисквалификацию Вендела на матч «Краснодар» – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пока не знает, кто в игре с «Краснодаром» заменит в составе Вендела.

    • Бразильский полузащитник пропустит гостевой матч 24-го тура РПЛ из-за перебора желтых карточек.
    • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
    • Сейчас команда Семака лидирует в РПЛ, опережая южан на 1 очко.

    – «Зениту» не сможет помочь Вендел. Насколько это серьезная потеря? Есть ли у нашей команды сейчас полноценная замена?

    - Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером – это потеря. Да, для нас это потеря, но это футбол, здесь такое случается – происходят и травмы, и дисквалификации.

    Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела в этом матче.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1712839727
    ...будем поглядеть, что ты там надумаешь...
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    anatolich72
    1712842812
    Можно регламент переписать под зеньку
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    BarStep
    1712846336
    Думать Серега нужно было чуть пораньше.. Когда на Балтику за каким-то пуком его выставлял
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