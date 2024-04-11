Защитник «Зенита» пропустит матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал сроки восстановления Марио Фернандеса.
33-летний защитник не поможет петербургской команде в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Марио Фернандес в этой игре нам не поможет – у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», – сказал Семак.
- «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
- Сейчас команда Семака лидирует в РПЛ, опережая южан на 1 очко.
- Фернандес не играет с 13 марта.