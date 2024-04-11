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    Защитник «Зенита» пропустит матч с «Краснодаром»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал сроки восстановления Марио Фернандеса.

    33-летний защитник не поможет петербургской команде в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Марио Фернандес в этой игре нам не поможет – у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», – сказал Семак.

    • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
    • Сейчас команда Семака лидирует в РПЛ, опережая южан на 1 очко.
    • Фернандес не играет с 13 марта.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (4)
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    acor94
    1712835359
    Так он вообще не игрок. Инвалидный пенс! Надо сбагрить коням за пол ляма, пусть у них в лазарете сидит. Помощник ***.
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    ...уефан
    1712836527
    ...Краснодар уже в ожидании своей жертвы!...
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    MazaiNN
    1712836720
    Вам не поможет а вот нам бы помог..
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