Стало известно, о чем Абаскаль и Личка разговаривали перед матчем

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чем общался с коллегой Гильермо Абаскалем перед матчем 23-го тура (1:2).
«Мы с Абаскалем спросили друг у друга: как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты.
Нормальный, спокойный, обычный разговор. После матча мы поблагодарили друг друга за хорошую игру», – сказал Личка.
- Абаскаля вскоре могут уволить.
- Его команда идет в РПЛ 6-й.
- Впереди матч с «Сочи» на выезде (13 апреля).