Стало известно, о чем Абаскаль и Личка разговаривали перед матчем

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чем общался с коллегой Гильермо Абаскалем перед матчем 23-го тура (1:2).

«Мы с Абаскалем спросили друг у друга: как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты.

Нормальный, спокойный, обычный разговор. После матча мы поблагодарили друг друга за хорошую игру», – сказал Личка.