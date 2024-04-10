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    • Стало известно, о чем Абаскаль и Личка разговаривали перед матчем

    Стало известно, о чем Абаскаль и Личка разговаривали перед матчем

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, о чем общался с коллегой Гильермо Абаскалем перед матчем 23-го тура (1:2).

    «Мы с Абаскалем спросили друг у друга: как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты.

    Нормальный, спокойный, обычный разговор. После матча мы поблагодарили друг друга за хорошую игру», – сказал Личка.

    • Абаскаля вскоре могут уволить.
    • Его команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди матч с «Сочи» на выезде (13 апреля).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.04.2024 18:09
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1712762396
    "..говорю ему: «Ну что, брат (Гиля )?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как‑то всё…» Большой оригинал." Не ,ну цитата же )))
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    Красногвардейчик
    1712763575
    А разве попрыгунчик в подтрибунку не убежал как всегда?)
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    Project Бабангида
    1712764285
    да трендит он всё. новым планшетам похвастался , и рванул приложения обновлять.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1712769017
    Договорились поменяться местами. И тогда попрёт! )
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    Cleaner
    1712771845
    Договаривались НА НИЧЕЙКУ. А Дельфину сказать забыли. Ну ржу ни могу!!!...)))
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