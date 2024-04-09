Титов: «Абаскаль и тренерский штаб потеряли контроль над «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов после победного для красно-белых матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) заявил, что главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль потерял контроль над подопечными.

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать.

Главное в футболе – это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента – это прям буквально.

Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего «Спартака».

Я почитал, что сказал Абаскаль. У меня складывалось впечатление, что он уже прощался с командой, поэтому решил наговорить всем комплиментов. Может быть, на эмоциях у него это было.

То, что он рассказывал на пресс-конференции, было неправдой. «Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать. То, что Соболева Сашу признали лучшим, у меня большие сомнения, здесь либо Бабич, либо Максименко, который спас», – сказал Титов.