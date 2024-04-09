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    • Титов: «Абаскаль и тренерский штаб потеряли контроль над «Спартаком»

    Титов: «Абаскаль и тренерский штаб потеряли контроль над «Спартаком»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов после победного для красно-белых матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) заявил, что главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль потерял контроль над подопечными.

    «Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать.

    Главное в футболе – это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента – это прям буквально.

    Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего «Спартака».

    Я почитал, что сказал Абаскаль. У меня складывалось впечатление, что он уже прощался с командой, поэтому решил наговорить всем комплиментов. Может быть, на эмоциях у него это было.

    То, что он рассказывал на пресс-конференции, было неправдой. «Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать. То, что Соболева Сашу признали лучшим, у меня большие сомнения, здесь либо Бабич, либо Максименко, который спас», – сказал Титов.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей. Команда отстает на три очка от 3-го места.
    • Абаскаль тренирует красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (16)
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    VVM1964
    1712649883
    Согласен с Егором и по оценке матча с Динамо и по принятию решения - либо ТОЧНО до конца сезона дать доиграть, а там принимать решения, либо надо было хотя бы в перерыв на игры сборной, а вот так - сегодня увольняем, завтра оставляем, послезавтра опять - увольняем, это и вправду цирк какой-то ((( Если это раздувают СМИ, значит надо ЧЕТКО и КОНКРЕТНО заявить позицию руководства !!! А если и в руководстве нет четкой позиции или там разброд и шатания - разберитесь сначала там, а потом уже с тренером, а то пошли какие то уже вбросы про хрен кого на место нового тренера !!! Шило на мыло !!! (((
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    DVOK68
    1712650038
    Понятно это всё.
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    Красногвардейчик
    1712651455
    А разве они его находили?)) Егорушка.....Федун ушёл, бардак остался)
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    k611
    1712651490
    Соглашусь, лучшим в матче был Бабич
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    ...уефан
    1712651774
    ...это ФК Спартак Москва потерял контроль над тренерским штабом и своим менеджментом!!!...
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    Цугундeр
    1712653634
    Скрытое продавливание безнадёжной кандидатуры Аленичева (и себя ,любимого ) у Егорки принимает всё более причудливые формы.. Признать (и вернуть ) Аленя или Карпина -нонсенс для конъюнктуры нынешнего дня .. Впрочем , кудай -то я сел срать не на своей ветке ?))
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    Ивантеевец
    1712656861
    Единственное в чем прав Титов, правда в другом интервью, это в том, что у нас очень короткое летнее межсезонье и если задумались о смене тренера, то надо уже сейчас определяться с кандидатурой, хотя бы на устных договоренностях, чтобы она начинал подыскивать игроков и определил тех, кто ему будет не нужен. Результат данного сезона довлеть не должен, единственное это еще в кубке побороться, а в то, что Спартак опустится до стыковых игр, проигрывая всем подряд, я в такой расклад что-то слабо верю.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712659325
    Бардак был, есть и будет. Это же свинарня. Гыгыгы
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    Alex Flash
    1712662684
    Валера или Барсик
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