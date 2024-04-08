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    • Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Бывший судья Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров в матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    • Московское дерби обслуживал Кирилл Левников.
    • Спартаковцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

    «Хорошая игра для Левникова. Был сложный эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака», и арбитр всe правильно и грамотно объяснил по стадиону.

    Игра рукой, которую было сложно увидеть – футболисты перекрывали обзор телами. Карасeв на VAR вмешался, посмотрели, назначили пенальти.

    Также Левников не показал жeлтую футболисту «Динамо» за игру рукой. Игрок «Спартака» прокинул мяч, и соперник выставил руку. А мяч проходил на Соболева», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2024 21:54
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1712603631
    Смотрел игру первые 10 минут. Потом понял, что футбол в мАскве умер.
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    FCSpartakM
    1712604717
    Что сложного было в назначении пенальти? А так, по эпизодам , не все было обоюдно свистнуто. Помимо руки пропущенной, был еще жксткий фол на Угальде, где просмотрел и удивительно, как Краскаль ЖК не получил еще в первом тайме.
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