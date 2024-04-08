Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров в матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Московское дерби обслуживал Кирилл Левников.

Спартаковцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Хорошая игра для Левникова. Был сложный эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака», и арбитр всe правильно и грамотно объяснил по стадиону.

Игра рукой, которую было сложно увидеть – футболисты перекрывали обзор телами. Карасeв на VAR вмешался, посмотрели, назначили пенальти.

Также Левников не показал жeлтую футболисту «Динамо» за игру рукой. Игрок «Спартака» прокинул мяч, и соперник выставил руку. А мяч проходил на Соболева», – сказал Федотов.