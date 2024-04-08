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    • Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов раскритиковал команду по итогам матча 23-го тура РПЛ против «Динамо».

    • Спартаковцы выиграли дерби со счетом 2:1.
    • Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

    «Тихий ужас. Это худшее в исполнении «Спартака», что я видел за последнюю весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие.

    Я не беру во внимание счет, а говорю о том, что видел по качеству футбола.

    «Спартак» и «Динамо» – это всегда интересно и ярко. То, что я увидел, это полное разочарование по «Спартаку». Ужасный футбол – удары по воротам, владение мячом, потери. Всe было за то, чтобы «Динамо» закрыло вопрос о победе еще в первом тайме.

    Безобразие по качеству футбола. Единственное светлое пятно, на мой взгляд, это Срджан Бабич, который много раз спасал команду. Наверно он потом сел после игры и задал вопрос себе: что я делаю в этой команде?

    Вот у меня вопрос: что вы делаете на тренировках? Футбол – это взаимодействие игроков. У меня такое впечатление по ходу матча было, что команду отпустили отдыхать, а потом через четыре дня, условно, им сказали приехать прям перед игрой и сразу выйти на поле. Вот эта безнадега передавалась через экран. То, что «Спартак» выиграл – это счастье.

    «Динамо», скорее всего, попрощается с чемпионством. Но у них есть матч с «Зенитом», где они смогут поправить положение. Тем более они уже обыгрывали «Зенит» в Кубке», – сказал Титов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    08.04.2024 20:00
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1712596301
    Это вопиющий ужас! Что эти две команды делают в РПЛ? :)))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712596433
    Мы не устанем повторять, стыдно за срамтак Гыгыгы
    Ответить
    Каратель
    1712597674
    Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо» : "стыдно за бзденит"
    Ответить
    прабабушка краба
    1712597869
    родители автора заголовка отличные мужики
    Ответить
    Вжыхъ
    1712598237
    Во времена Егора ТАК бездарно не играли, да...
    Ответить
    ...уефан
    1712601271
    ...Егор имеет право! Егор в теме...
    Ответить
    alex1951
    1712605187
    Егор ! Чего там о красоте? Динамо - Спартак это всю жизнь Битва.... Просто кому то повезло ,а кому нет....Радуйся.....сам все пережил в свое время..
    Ответить
    alex1951
    1712610075
    Товарищи и прочие члены,прекратитите собачиться ....некульторно все это....))))
    Ответить
    полиграф-шариков-google
    1712637957
    да , Егор, вот такое тепереча свинячье болото
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