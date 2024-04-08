Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов раскритиковал команду по итогам матча 23-го тура РПЛ против «Динамо».

Спартаковцы выиграли дерби со счетом 2:1.

Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Тихий ужас. Это худшее в исполнении «Спартака», что я видел за последнюю весну, а, возможно, и годы. Полное безобразие.

Я не беру во внимание счет, а говорю о том, что видел по качеству футбола.

«Спартак» и «Динамо» – это всегда интересно и ярко. То, что я увидел, это полное разочарование по «Спартаку». Ужасный футбол – удары по воротам, владение мячом, потери. Всe было за то, чтобы «Динамо» закрыло вопрос о победе еще в первом тайме.

Безобразие по качеству футбола. Единственное светлое пятно, на мой взгляд, это Срджан Бабич, который много раз спасал команду. Наверно он потом сел после игры и задал вопрос себе: что я делаю в этой команде?

Вот у меня вопрос: что вы делаете на тренировках? Футбол – это взаимодействие игроков. У меня такое впечатление по ходу матча было, что команду отпустили отдыхать, а потом через четыре дня, условно, им сказали приехать прям перед игрой и сразу выйти на поле. Вот эта безнадега передавалась через экран. То, что «Спартак» выиграл – это счастье.

«Динамо», скорее всего, попрощается с чемпионством. Но у них есть матч с «Зенитом», где они смогут поправить положение. Тем более они уже обыгрывали «Зенит» в Кубке», – сказал Титов.