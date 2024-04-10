В среду, 10 апреля, «Атлетико» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в четвертьфинале Лиги чемпионов и начнется в 22:00 по московскому времени.

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи и потерпела два поражения. «Атлетико Мадрид» забил шесть голов и пропустил восемь мячей. В предыдущем матче обыграл «Вильярреал» (2:1).

«Боруссия Д»

В последних пяти матчах команда выиграла четыре встречи и потерпела одно поражение. «Боруссия Д» забила девять голов и пропустила три мяча. В предыдущем матче победила «Штутгарт» (1:0).

Прогноз на матч «Атлетико» – «Боруссия Д»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Атлетико», в одной игре победу праздновали футболисты «Боруссии». В предстоящей встрече целесообразно поставить на победу хозяев – ставка с коэффом 1.83, ТМ 2.5 – 1.92.