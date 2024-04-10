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    • «Атлетико» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,10 апреля

    «Атлетико» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,10 апреля

    В среду, 10 апреля, «Атлетико» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в четвертьфинале Лиги чемпионов и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Атлетико»

    В последних пяти матчах команда выиграла три встречи и потерпела два поражения. «Атлетико Мадрид» забил шесть голов и пропустил восемь мячей. В предыдущем матче обыграл «Вильярреал» (2:1).

    «Боруссия Д»

    В последних пяти матчах команда выиграла четыре встречи и потерпела одно поражение. «Боруссия Д» забила девять голов и пропустила три мяча. В предыдущем матче победила «Штутгарт» (1:0).

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Боруссия Д»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Атлетико», в одной игре победу праздновали футболисты «Боруссии». В предстоящей встрече целесообразно поставить на победу хозяев – ставка с коэффом 1.83, ТМ 2.5 – 1.92.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2024 09:36
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