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    Симеоне прокомментировал победу над «Боруссией»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1) признал: соперник был близок к тому, чтобы уйти от поражения.

    «Соперник мог сравнять. Он произвел перестановки в атакующей линии, выпустил быстрых вингеров, поменял форвардов. Это позволило перехватить инициативу, а мы отступили. Нам не удалось забить третий мяч, когда это мог сделать Лино, и затем счет стал 2:1.

    Мы хорошо провели 60−70 минут. Вполне естественно, что в какой-то момент соперник начал давить и мог сравнять.

    Второй матч будет очень тяжелым и важным. Надо быть готовыми ко всему», – сказал Симеоне Movistar.

    • Ответный матч 16 апреля.
    • «Атлетико» в последний раз выходил в 1/2 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

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    Источник: Marca

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