Симеоне прокомментировал победу над «Боруссией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1) признал: соперник был близок к тому, чтобы уйти от поражения.

«Соперник мог сравнять. Он произвел перестановки в атакующей линии, выпустил быстрых вингеров, поменял форвардов. Это позволило перехватить инициативу, а мы отступили. Нам не удалось забить третий мяч, когда это мог сделать Лино, и затем счет стал 2:1.

Мы хорошо провели 60−70 минут. Вполне естественно, что в какой-то момент соперник начал давить и мог сравнять.

Второй матч будет очень тяжелым и важным. Надо быть готовыми ко всему», – сказал Симеоне Movistar.