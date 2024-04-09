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    Семин отреагировал на продление контракта Чалова с ЦСКА

    Юрий Семин дал комментарий по поводу заключения нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
    • Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

    «Продлить контракт – разумное решение с обеих сторон. Он давно игрок ЦСКА, еще со школы. Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт.

    Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», – сказал Семин.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
    • В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2024 18:44
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