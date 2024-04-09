Семин отреагировал на продление контракта Чалова с ЦСКА

Юрий Семин дал комментарий по поводу заключения нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.

Стороны продлили контракт до лета 2025-го.

Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

«Продлить контракт – разумное решение с обеих сторон. Он давно игрок ЦСКА, еще со школы. Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт.

Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», – сказал Семин.