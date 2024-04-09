Заявление УЕФА о проведении четвертьфиналов ЛЧ на фоне угроз ИГИЛ*

УЕФА не будет отменять матчи 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе.

Сегодня «Реал» примет «Манчестер Сити», а «Арсенал» – «Баварию».

Завтра «ПСЖ» сыграет с «Барселоной», а «Атлетико» – с «Боруссией Д».

ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах ЛЧ.

«Мы осведомлены о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживаем тесную связь с местными властями.

Планируется, что все матчи пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности», – сообщили в УЕФА.



*ИГИЛ («Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация).