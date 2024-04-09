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    • Заявление УЕФА о проведении четвертьфиналов ЛЧ на фоне угроз ИГИЛ*

    Заявление УЕФА о проведении четвертьфиналов ЛЧ на фоне угроз ИГИЛ*

    УЕФА не будет отменять матчи 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе.

    «Мы осведомлены о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживаем тесную связь с местными властями.

    Планируется, что все матчи пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности», – сообщили в УЕФА.

    *ИГИЛ («Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация).

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    Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса

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    09.04.2024 16:16
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    Комментарии (8)
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    Ловкий Бубен
    1712670219
    Нет никакой угрозы ИГИЛ, только УГИЛ хватит брехать
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    Semenycch
    1712671350
    Никаких терактов не будет, ведь США и Великобритания не заинтересована в этом!
    Ответить
    Таврида
    1712671848
    В УЕФА отлично понимают, что ручные вашингтонско-тельавивские террористы никаких терактов в Европе устраивать не будут, а вся эта шумиха поднята с целью отмазать других ручных американских террористов - киевских.
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    BRO_football
    1712687492
    Мало кто помнит, но поначалу тоже не все верили, что в России будет теракт. Даже сам президент не верил
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    Troyz
    1712724337
    В матчах Реала и Арсенала точно терактов не будет, там украинцы играют
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