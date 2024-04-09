Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов назвали мишенью для терактов

Террористическая организация «Исламское государство»* заявила о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.

СМИ, которое распространяет сообщения ИГИЛ*, опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов на этой неделе – «Эмирейтс» («Арсенал» – «Бавария»), «Сантьяго Бернабеу» («Реал» – «Манчестер Сити»), «Парк де Пренс» («ПСЖ» – «Барселона») и «Метрополитано» («Атлетико» – «Боруссия» Д). На нем также есть надпись «Убить их всех».

Как сообщает Marca, органы безопасности уже проинформировали «Реал» об угрозе со стороны «Исламского государства». Усиленные меры безопасности были приняты еще до этого, так как Министерство внутренних дел Испании изначально присвоило матчу статус «с повышенным риском».

Во вторник утром правительство Испании проведет совещание, на котором примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные меры безопасности.

* – «Исламское государство», ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.