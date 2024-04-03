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    • «ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля

    «ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции, 3 апреля

    В полуфинале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Ренном». Поединок пройдет в среду, 3 апреля, начнется в 22:10 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    В последних пяти матчах подопечные Луиса Энрике выиграли четыре встречи и один раз сыграли вничью. Команда забила 15 голов и пропустила шесть мячей. В предыдущем поединке «ПСЖ» обыграл «Марсель»– 2:0.

    «Ренн»

    Команда в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. «Ренн» забил восемь голов и пропустил семь мячей. В предыдущей игре «Ренн» уступил «Страсбуру» (0:2).

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ренн»

    В трех последних очных встречах были зафиксированы одна ничья, победа «ПСЖ» и успез «Ренна». В предстоящем поединке фаворит – «ПСЖ». Наверняка команда Энрике выиграет встречу – 1.44.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:43
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