Товарищеские матчи. Португалия с Роналду уступила Словении, Германия победила Нидерланды (2:1), Англия сыграла вничью с Бельгией (2:2)

Сборные Англии и Бельгии сыграли вничью на «Уэмбли». Гостей тренирует Доменико Тедеско, работавший со «Спартаком».

В другой встрече Португалия уступила Словении. Весь матч у гостей провел нападающий Криштиану Роналду.

Хозяева Евро-2024 из Германии победили в Амстердаме Нидерланды.

Товарищеские матчи

Словения – Португалия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Черин, 72; 2:0 – Элшник, 80.

Англия – Бельгия – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Тилеманс, 11; 1:1 – Тони, 17 (с пенальти); 1:2 – Тилеманс, 36; 2:2 – Беллингем, 90+5.

Германия – Нидерланды – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Верман, 4; 1:1 – Миттельштадт, 11; 2:1 – Фуллкруг, 85.