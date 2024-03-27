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    • Товарищеские матчи. Португалия с Роналду уступила Словении, Германия победила Нидерланды (2:1), Англия сыграла вничью с Бельгией (2:2)

    Товарищеские матчи. Португалия с Роналду уступила Словении, Германия победила Нидерланды (2:1), Англия сыграла вничью с Бельгией (2:2)

    Сборные Англии и Бельгии сыграли вничью на «Уэмбли». Гостей тренирует Доменико Тедеско, работавший со «Спартаком».

    В другой встрече Португалия уступила Словении. Весь матч у гостей провел нападающий Криштиану Роналду.

    Хозяева Евро-2024 из Германии победили в Амстердаме Нидерланды.

    Товарищеские матчи

    Словения – Португалия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Черин, 72; 2:0 – Элшник, 80.

    Англия – Бельгия – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Тилеманс, 11; 1:1 – Тони, 17 (с пенальти); 1:2 – Тилеманс, 36; 2:2 – Беллингем, 90+5.

    Германия – Нидерланды – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Верман, 4; 1:1 – Миттельштадт, 11; 2:1 – Фуллкруг, 85.

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    Источник: «Бомбардир»

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