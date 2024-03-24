Семак подвел итоги проигранного матча с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» (0:1) в товарищеской встрече.

– Сегодня в составе нашей команды отсутствовало несколько лидеров, итог – поражение с минимальным счетом. Как оцените сегодняшний матч?

– С точки зрения качества игра получилась хорошей, но мы, к сожалению, не смогли забить и пропустили не совсем обязательный мяч. У нас были моменты, которые мы не реализовали.

Что касается состава, то сегодня мы дали возможность сыграть тем, у кого меньше возможностей получить игровую практику. Те, кто не приехал, восстанавливаются и работают в Санкт-Петербурге.

– Как по-вашему, результат сегодняшней встречи закономерен?

– Сложно сказать. Выигрывает та команда, которая забивает. Раз мы не смогли сегодня забить, вернее, смогли, но этот гол не засчитали, говорить о том, сколько у кого моментов было, наверное, неправильно.

«Црвену Звезду» – с победой, а мы будем готовиться к официальным матчам.

– Несмотря на то, что «Црвена Звезда» забила во второй половине встречи, возникло ощущение, что в этот период зенитовцы были ближе к голу. Сложилось ли у вас такое впечатление?

– Моменты хорошие были, но реализация сегодня подвела.

– Скажите пару слов об эпизоде с пропущенным голом.

– Думаю, в этом эпизоде мы сыграли неудачно – не скоординировался Артур Черный, мяч отскочил в центр, а там им хорошо распорядился игрок соперника.