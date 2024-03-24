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    • Ерохин высказался о качестве игры «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

    Ерохин высказался о качестве игры «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1).

    – Естественно, что хоть мы и находились в Белграде, оставаться в стороне от событий в Москве было невозможно. В первую очередь хотим еще раз выразить соболезнования и слова поддержки тем людям, чьи близкие пострадали в этой трагедии.

    – Что скажете об атмосфере на стадионе «Райко Митич» в Белграде?

    – Поддержка со стороны трибун очень сильно чувствовалась. Российские и сербские флаги вместе, местные и наши болельщики – как единое целое. Это было и видно, и слышно. В общем, игра проходила в атмосфере дружбы, единения и памяти погибших. Спасибо огромное болельщикам «Црвены Звезды» за такой прием.

    – Если говорить об игре – ваш гол по ходу встречи не засчитали.

    – Как мне потом сказали те, кто видел момент на замедленном повторе, гол был. Но раз судья не засчитал, это его решение. Мы же еще в течение двух‑трех минут в перекладину и штангу попали. Могли, конечно, повести в счете, но не получилось.

    – Что скажете о качестве футбола?

    – Как сказал Сергей Богданович [Семак], моментами играли хорошо, развивали атаки. С другой стороны, концовка первого тайма не получилась в плане прессинга и отбора. В целом же неплохо контролировали мяч. Были моменты, но их не реализовали.

    – Команда вернулась домой. Какое‑то время нужно будет, чтобы прийти в себя?

    – По‑человечески мы очень переживаем эту ситуацию. Но футбол и спорт в целом – они имеют объединяющее и движущее к единству свойство. Благодаря им люди тоже могут сплотиться. Мы должны помогать друг другу все вместе.

    • На этой неделе в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • На 30 марта запланирован выездной матч «Зенита» с «Крыльями Советов» в 22‑м туре чемпионата России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.03.2024 23:10
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