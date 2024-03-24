Ерохин высказался о качестве игры «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1).

– Естественно, что хоть мы и находились в Белграде, оставаться в стороне от событий в Москве было невозможно. В первую очередь хотим еще раз выразить соболезнования и слова поддержки тем людям, чьи близкие пострадали в этой трагедии.

– Что скажете об атмосфере на стадионе «Райко Митич» в Белграде?

– Поддержка со стороны трибун очень сильно чувствовалась. Российские и сербские флаги вместе, местные и наши болельщики – как единое целое. Это было и видно, и слышно. В общем, игра проходила в атмосфере дружбы, единения и памяти погибших. Спасибо огромное болельщикам «Црвены Звезды» за такой прием.

– Если говорить об игре – ваш гол по ходу встречи не засчитали.

– Как мне потом сказали те, кто видел момент на замедленном повторе, гол был. Но раз судья не засчитал, это его решение. Мы же еще в течение двух‑трех минут в перекладину и штангу попали. Могли, конечно, повести в счете, но не получилось.

– Что скажете о качестве футбола?

– Как сказал Сергей Богданович [Семак], моментами играли хорошо, развивали атаки. С другой стороны, концовка первого тайма не получилась в плане прессинга и отбора. В целом же неплохо контролировали мяч. Были моменты, но их не реализовали.

– Команда вернулась домой. Какое‑то время нужно будет, чтобы прийти в себя?

– По‑человечески мы очень переживаем эту ситуацию. Но футбол и спорт в целом – они имеют объединяющее и движущее к единству свойство. Благодаря им люди тоже могут сплотиться. Мы должны помогать друг другу все вместе.