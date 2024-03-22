Тарханов — о сборной России: «На Евро могли бы сверкнуть»

Известный российский тренер Александр Тарханов подвел итоги товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

«Сербы вполне могли открыть счет в матче и тогда бы игра пошла совершенно по-другому. Но этого не случилось, а после была очень хорошая комбинация с разрезающим пасом, после которой назначили пенальти и удалили Гайича.

После удаления было видно, что сербы немного смирились, но надо отдать должное и российским игрокам – они технично дожали соперника. У сборной России талантливое поколение, на Евро могли бы сверкнуть. Жаль, что нас отстранили», – сказал Тарханов.