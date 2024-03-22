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    Тарханов — о сборной России: «На Евро могли бы сверкнуть»

    Известный российский тренер Александр Тарханов подвел итоги товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

    «Сербы вполне могли открыть счет в матче и тогда бы игра пошла совершенно по-другому. Но этого не случилось, а после была очень хорошая комбинация с разрезающим пасом, после которой назначили пенальти и удалили Гайича.

    После удаления было видно, что сербы немного смирились, но надо отдать должное и российским игрокам – они технично дожали соперника. У сборной России талантливое поколение, на Евро могли бы сверкнуть. Жаль, что нас отстранили», – сказал Тарханов.

    • 25 марта сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем.
    • Российский сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1711096874
    Там не было б похожих флагов ...
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    SLADE2019
    1711096877
    Тарханов, ну Вы хоть не тупите. Какое сверкание?
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