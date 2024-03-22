Карпин высказался о прогрессе Головина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Сербией (4:0) выразил мнение, что полузащитник Александр Головин прибавил в игре не только потому, что выступает за границей.

– Сегодня болельщики смогли увидеть наших легионеров, как их оцените? Заметен ли их уровень – прибавили ли они за время игры в зарубежных командах?

– Я бы не делал такого разделения. Головин прибавил, но не только потому, что играет за границей. С возрастом игроки развиваются и становятся лучше. Он один из лучших игроков, так что он бы возможно и в российском чемпионате развивался бы. По остальным пока рано делать выводы – сыграли по 45 минут, так что восхищаться пока нечем.

– Как вам атмосфера полного стадиона? Не скучаете по такому на матчах РПЛ?

– Скучаю, думаю, что не только я. Наверное, не только по болельщикам, что само-собой, но и по накалу. Если бы здесь продолжили бы играть 11 на 11, то этот матч был бы похож на еврокубковый или отборочный, а по ним тоже все скучают.