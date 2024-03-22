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    Карпин высказался о прогрессе Головина

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Сербией (4:0) выразил мнение, что полузащитник Александр Головин прибавил в игре не только потому, что выступает за границей.

    – Сегодня болельщики смогли увидеть наших легионеров, как их оцените? Заметен ли их уровень – прибавили ли они за время игры в зарубежных командах?

    – Я бы не делал такого разделения. Головин прибавил, но не только потому, что играет за границей. С возрастом игроки развиваются и становятся лучше. Он один из лучших игроков, так что он бы возможно и в российском чемпионате развивался бы. По остальным пока рано делать выводы – сыграли по 45 минут, так что восхищаться пока нечем.

    – Как вам атмосфера полного стадиона? Не скучаете по такому на матчах РПЛ?

    – Скучаю, думаю, что не только я. Наверное, не только по болельщикам, что само-собой, но и по накалу. Если бы здесь продолжили бы играть 11 на 11, то этот матч был бы похож на еврокубковый или отборочный, а по ним тоже все скучают.

    • Головин с 2018 года выступает за «Монако».
    • В этом матче он был заменен на 76-й минуте.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: официальный сайт РФС

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