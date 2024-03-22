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    Радимов отметил игру легионеров сборной России

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после товарищеского матча с Сербией (4:0) выразил сожаление, что национальная команда не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024. Он также отметил разницу в игре футболистов, которые выступают в РПЛ и за рубежом.

    «Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем… В принципе мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими. У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах. Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», – сказал Радимов.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    nik55
    1711089291
    В принципе мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе.------бросай пить
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